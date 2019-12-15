السيسي يصل مقر انعقاد فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، لحضور فعاليات الجلسة الأولى لأول أيام منتدى شباب العالم.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بجلسة " التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، والتغيرات المناخية على الإنسانية "انعكاسات وحلول بالقاعة الرئيسية".

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وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.