محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
انطلقت فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، صباح اليوم الأحد، من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد انتهاء جلسة افتتاح المنتدى مساء أمس السبت.
ويقدم (الخليج 365) خدمة البث المباشر لمتابعة فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم 2019.
وتبدأ جلسات المنتدى صباح اليوم الأحد، 15 ديسمبر، بمشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل، تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.
وينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر| انطلاق فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.