"9 جلسات"..ننشر فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تنطلق صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، الذي يعقد بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 14 وحتى 18 من ديسمبر الجاري.

وتضمن فعاليات اليوم الثاني تسع جلسات هي " التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، والتغيرات المناخية على الإٍنسانية "انعكاسات وحلول بالقاعة الرئيسية، وسبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، بقاعة الفيروز، والتميز المؤسسي والحكومي والتحول الرقمي، بقاعة سيناء، وتطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة، بقاعة أسوان.

ويتضمن اليوم الثاني جلسات " التعليم الفني والتدريب المهني: تطوير بيئة ريادة الأعمال، بقاعة الأقصر، block chain تحولات كبرى في العالم الرقمي، بقاعة أبو الهول ومكتبة الإٍسكندرية، وجلسة "wyf labs"، بقاعة " wyf labs"، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، بقاعة وادي النلي وقناة السويس.

Advertisements

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك في المنتدى حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

​