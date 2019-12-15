ناهد تطلب خلع تاجر: "رفض يجبلي ديب فريزر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "ناهد. و" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها: "رفض يجبلي ديب فريزر"

قالت صاحبة الـ31 في دعواها رقم 2709 لسنة 2019، إنها تزوجت منذ 6 سنوات من تاجر عمره 35 سنة، ورزقا بطفلين لم يتعديا الخمس سنوات، مشيرة إلى أنهما دائمًا على خلاف لامتناعه عن تلبية متطلبات المنزل.

وأضافت الزوجة: "في يوما ما مرضت طفلتي الصغيرة وعند ذهابي إلى المستشفى رفض زوجي أن يعطيني ثمن التوك توك وقال لي خديها مشي هو أنتي مشلولة، وعندما طلبت ملابس شتوي للبنات قالي لبسيهم الملابس الصيفي فوق بعضها وارحميني من المصاريف".

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وتابعت مُقيمة الدعوى: "عندنا ديب فريزر قديم بيعطل باستمرار فطلبت من زوجي أن يشتري لنا آخر مثل جارتنا؛ لتخزين الطيور والمجمدات بداخله دون اللجوء لوضعها لدى جارتي لكنه رفض".

واستكملت الزوجة: "جاءت جارتي عرضت عليا شراء الديب فريزر لأنها سوف تشتري ديب فريزر أحدث وعندما قولت لزوجي ذلك كان رده أطلقك أرخص"، بعد ذلك لجأت للذهاب إلى منزل والدها لكن زوجها رفض إعطاء الطفلان لها قائلة.

وواصلت: "مرت شهور وأنا غضبانة وانتظرت زوجي أن يأتي لكي يصالحنى ولكن علمت أنه سوف يتزوج ويحضر زوجة أب لبناتي فذهبت إلى أسرة زوجي لكي يتدخلوا في إقناعه بإعطائي أطفالي ويطلقني ولكنه رفض، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع من زوجها، ودعوى أخرى بضم الصغيران تحمل رقم 426 لسنة 2019 وما زالت الدعوتان مستمرتين".