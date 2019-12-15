شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على البحيرة.. وقطع الكهرباء عن المدارس والأعمدة بالشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة، طقسًا سيئًا منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، وسقطت الأمطار على جميع أنحاء المحافظة وصاحبها أصوات رعد وبرق فى بعض الأماكن، وتوقفت حركة الصيد من ميناء الصيد بالمعدية بمركز إدكو وبوغاز رشيد بمركز رشيد، وامتنع عدد كبير من الأهالى عن الذهاب بأبنائهم إلى الحضانات والمدارس خوفًا عليهم.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمتابعة الجهود المبذولة للحد من آثار موجة الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة منذ الصباح، على مدار الـ٢٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها بأسرع وقت.

ووجه «آمنة» الوحدات المحلية وشركة المياه والحماية المدنية للمساهمة فى رفع الآثار الناجمة أولا بأول، ومتابعة جميع حالة المصارف ومحطات الرفع والصرف الصحى والتى تعمل بشكل كامل وطبيعى، ورفع درجة الاستعداد بجميع المرافق، وفصل الكهرباء عن جميع المدارس وشوارع المحافظة حرصا على أمن وسلامة الأطفال والمواطنين.