78% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مسئولى مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة مسئولى مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة مسئولى مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة. وأيد 78% من القراء تغليظ عقوبة مسئولى مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، بينما عارض 22% من القراء تغليظ عقوبة مسئولى مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة.

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