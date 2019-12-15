شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددًا من التوصيات الإرشادية ونشرات فنية التى أوصت بها وزارة الزراعة المزارعين للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية، للحفاظ على المحصول الشتوى، وتفادى أية خسائر محتملة.

- للرى بالتنقيط بالأراضى الرملية تشغيل شبكة الرى لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الأمطار.

- للرى بالغمر التوقف تماماً عن عمليات الرى وتأجيل أى عمليات زراعية مثل الزراعة أو الحرث حتى استقرار الأحوال المناخية.

- التأكد من جودة الصرف الزراعى بالأراضى المنزرعة وتطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك، وخاصة فى زراعات البطاطس والفراولة.

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- بالنسبة لأشجار الموالح فى هذا العمر لا يوجد تأثير على الثمار إلا فى حالة عدم صرف المياه وتجمعها فى الأرض تؤدى إلى التشقق والتساقط.

- للمحاصيل الأخرى لابد من حقن 2 لتر من حمض فسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار على المحاصيل المنزرعة يليها رش كالسيوم مخلبى، ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم.

- دفعه سلفات بوتاسيوم 10 كيلو للفدان حقنًا.

- ينصح برش النباتات بالمشتل أو نباتات الخضر فى العمر الصغير بمنقوع السوبر فوسفات لزيادة قدرة النباتات على تحمل المناخ المغاير.