"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددًا من التوصيات الإرشادية ونشرات فنية التى أوصت بها وزارة الزراعة المزارعين للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية، للحفاظ على المحصول الشتوى، وتفادى أية خسائر محتملة.
- للرى بالتنقيط بالأراضى الرملية تشغيل شبكة الرى لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الأمطار.
- للرى بالغمر التوقف تماماً عن عمليات الرى وتأجيل أى عمليات زراعية مثل الزراعة أو الحرث حتى استقرار الأحوال المناخية.
- التأكد من جودة الصرف الزراعى بالأراضى المنزرعة وتطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك، وخاصة فى زراعات البطاطس والفراولة.
- بالنسبة لأشجار الموالح فى هذا العمر لا يوجد تأثير على الثمار إلا فى حالة عدم صرف المياه وتجمعها فى الأرض تؤدى إلى التشقق والتساقط.
- للمحاصيل الأخرى لابد من حقن 2 لتر من حمض فسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار على المحاصيل المنزرعة يليها رش كالسيوم مخلبى، ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم.
- دفعه سلفات بوتاسيوم 10 كيلو للفدان حقنًا.
- ينصح برش النباتات بالمشتل أو نباتات الخضر فى العمر الصغير بمنقوع السوبر فوسفات لزيادة قدرة النباتات على تحمل المناخ المغاير.
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