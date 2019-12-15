أخبار مصر | من المحيط للخليج.. أعلام الدول مرفوعة على أرض السلام بمنتدى شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من المحيط للخليج.. أعلام الدول مرفوعة على أرض السلام بمنتدى شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاءوا من جميع أنحاء العالم حاملين إعلام بلدهم، قاصدين أرض السلام، ليشهدوا منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة عدد من شباب كبيرة من مختلف دول العالم حول مشروعات استثمار الشباب، والنقاش حول إحلال السلام العالمي، ومواجهة التطرف.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.

ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.

وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.