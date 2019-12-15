شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الطريق على دائرى الوراق بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل مع ميكروباص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الدائرى بمنطقة الوراق حادث مرورى مروع، منذ قليل، نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة ميكروباص أدت إلى انقلابه، وتوقف حركة السيارات فى اتجاه المحور والهرم. وهرعت سيارات الإسعاف إلى محيط الحادث، بمحيط نزلة كوبرى الوراق لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، كما انتقلت الخدمات المرورية إلى محيط الحادث لتسيير الحركة المرورية، ونقل حطام الحادث بعيدا عن نهر الطريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقف حركة الطريق على دائرى الوراق بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل مع ميكروباص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.