شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المديريات التعليمية تبدأ فى عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بداية الشهر المقبل، قبل انطلاق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية.

ويؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان مواد لا تضاف للمجموع فى مواد دراسية: التربية الدينية والتربية الوطنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتربية الرياضية، حسب ظروف وجدول كل مديرية، كما يعقد الامتحان ورقيًا فى المواد التى لا تضاف للمجموع.

وبعتبر الصف الثانى الثانوى عام نقل بأسلوب التقييم الجديد، وأن الامتحانات ستكون إلكترونية، ولن يجرى تكرار اعتبارها نقل مرة أخرى، بعد انتهاء اعتماد قانون التعليم الجديد.

وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير المقبل فى المواد الدراسية الأساسية إلكترونيًا للصف الثانى الثانوى وورقية للأول الثانوى.