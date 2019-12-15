رئيس حى السيدة زينب: تحليل مخدرات لسائقى التوك توك وتسييره برقم من الحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب، جنوب القاهرة، أنه جارى العمل على حصر جميع التكاتك المتواجدة بحى السيدة زينب، إلى جانب عمل فيش وتشبية لسائقيه، وعمل تحليل طبى للكشف عن تعاطى المخدرات، وإذا ثبت تواجد مخدر لقائد التوك توك يجرى استبعاده تمامًا من قيادته مع مصادرته من خلال حملات التفتيش. وأضاف مهران، أن كل سائق توك توك سيأخذ رقمًا من الحى بمثابة الرخصة للعمل داخل الحى، ويمنع تمامًا سيره فى الشوارع الرئيسية، وذلك لحين إصدار الدولة تعليمات باستبداله ومنعه من السير.

وأوضح مهران، أنه بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، يتم تصنيع "الطفطف" والذى يعتبر وسيلة مواصلات تليق بالحى، وما به من مزارات سياحية ويحب الاهتمام به والعمل على استعادة واجهته الحضارية. وأكد مهران، أنه اتفق مع أحد المصانع بقليوب على تصنيع وحدتين من الطفطف، سيجرى تصنيعهما خلال 45 يومًا، كل وحدة بها 3 عربيات، على أن يكون مكان تمركزه بجوار محطة السيدة زينب. وأشار إلى أن حى السيدة زينب من أكثر الأحياء بالقاهرة التى يتردد عليها المواطنين، بزيارة 5 ملايين مواطن بشكل يومى، نظرًا لوقوع مستشفى 57357 والجلدية والأورام والمزار الدينى مسجد السيدة زينب. ولفت رئيس حى السيدة زينب، إلى أن الطفطف له مسار بالشوارع الرئيسية بالحى والمستشفيات الكبرى، بجانب أن وحدة الطفطف بها مكان مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة.

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