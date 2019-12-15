رياح وأمطار تصل لسيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة على مختلف أنحاء البلاد، خلال أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء.

وتوقع الخبراء، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، غدا الأحد، مناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتزيد الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والطقس مائل للبرودة شمالاً حتى القاهرة، وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

- السواحل الشمالية الغربية 18 14

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 13

- الوجه البحري والقاهرة 17 11

- جنوب سيناء والغردقة 23 15

- شمال الصعيد 19 11

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 12

الاثنين

تعود درحات الحرارة إلى معدلاتها، وتهدأ الرياح، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

ويسود الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتنشط رياح معتدلة على خليج السويس والبحر الأحمر .

وحول درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

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- السواحل الشمالية الغربية 18 14

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 13

- الوجه البحري والقاهرة 17 11

- جنوب سيناء والغردقة 23 14

- شمال الصعيد 19 10

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 12

الثلاثاء

ويسود الثلاثاء طقس مائل للدفء على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وحول دجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

- السواحل الشمالية الغربية 22 14

السواحل الشمالية الشرقيى وشمال سيناء 21 13

الوجه البحري والقاهرة 20 11

جنوب سيناء والغردقة 23 14

شمال الصعيد 22 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 23 12