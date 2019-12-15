محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
يعقد مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "70 عامًا على تأسيس جمهورية الصين الشعبية"، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني، مركز حوار الدراسات السياسية والإعلامية، في السابعة مساء اليوم الأحد.
يُشار إلى أن فعاليات القطاع تقام في 11 مركزًا للإبداع في القاهرة والإسكندرية، وتتضمن حفلات غنائية وموسيقية، ومعارض فنون تشكيلية وخطًا عربيًا، ومعرضًا للحِرف التقليدية، وورشًا فنية للأطفال، وعروضًا مسرحية وسينمائية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. "70 عامًا على تأسيس الصين" ندوة بمركز الإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.