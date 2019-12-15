شكرا لقرائتكم خبر عن آثار القاهرة تناقش "طرق ومواد مبتكرة للحفاظ على الموارد الأثرية" .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الآثار بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان "نحو استخدام طرق ومواد مبتكرة للحفاظ على الموارد الأثرية" تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، غدا الاثنين بقاعة المؤتمرات بالكلية، بمشاركة أساتذة الترميم بجامعات القاهرة والإسكندرية والأقصر، وممثلين عن وزارة الآثار.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون فى الندوة عدة محاور وهى الاتجاهات الحديثة فى فحص وتحليل المواد الأثرية، والاتجاهات الحديثة لتوثيق ورقمنة الآثار، والمواد الصديقة للبيئة فى علاج وصيانة المواد الأثرية، وتطبيقات وتجارب عملية فى مجال ترميم الآثار، بحضور أساتذة كلية الآثار والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن العناية والحفاظ على الآثار هو حفاظ على حضارتنا وهويتنا الثقافية، فالحضارة المصرية من أقدم الحضارات الإنسانية، وتظل آثارها علامة فارقة فى تاريخ البشرية، وقبلة السائحين من شتى بقاع العالم، وقد قدمت للإنسانية مالم تقدمه حضارة أخرى.

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وأضاف الدكتور الخشت أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتراثنا الحضاري، وعما قريب يشهد العالم افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يضم أعظم ما تركه الفراعنة العظام، الذين تركوا تراثًا لاتزال الدنيا تبحث في عظمته، ولا يزال علماء الآثار يبحثون ويحاولون اكتشاف أسرار عظمة وعبقرية الحضارة المصرية.

وأكد رئيس الجامعة أن كلية الآثار بالجامعة تعد من أعرق كليات الآثار ليس فى مصر وحدها، بل فى العالم، وأساتذتها يقدمون عطاءهم العلمي المتميز، وكثيرون تقلدوا مواقع سياسية وتنفيذية فى كثير من المؤسسات والهيئات المحلية والدولية.