شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرب امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات الحكومية، يرصد" الخليج 365 " أبرز المعلومات عن نظم الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة:

1 – تضمن الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء المقرر الدراسى.

2 - ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته.

Advertisements

3 - توزيع الأسئلة على المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

4 - إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب.

5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير.

6 – ضرورة أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان لكم الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.