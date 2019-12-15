محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويستعرض الخليج 365 تفاصيل ما شهدته الجلسة الافتتاحية للمنتدى في الفيديوجرافيك التالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر نماذج مُبهرة وكلمة السيسي.. ماذا حدث في افتتاح منتدى شباب العالم؟ (فيديوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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