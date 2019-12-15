اليوم.. محاكمة زوجة شادي محمد و4 آخرين بتهمة سرقة شقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، محاكمة زوجة اللاعب السابق شادي محمد وشقيقها و3 آخرين في واقعة سرقة شقته. ونسبت النيابة للمتهمين سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة. وتسلمت النيابة التحريات في وقت سابق أكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد لشقته أثناء سفره وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به. كان قسم شرطة مدينة نصر تلقي بلاغا من اللاعب السابق شادي محمد يفيد باقتحام شقته وسرقتها.

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