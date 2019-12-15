مصر | بعد تجمع سياح ومصريين.. كردون أمني حول كلب مصاب في أحد شوارع شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تجمع سياح ومصريين.. كردون أمني حول كلب مصاب في أحد شوارع شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت قوات من الأمن كردون أمني، حول أحد كلاب الشوارع في مدينة شرم الشيخ، بعد تجمع عدد من السياح والمواطنين حوله.

جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ شرم الشيخ بجنوب سيناء، تلاحظ تجمع عدد من المارة (سائحين أجانب ومصريين)، وباستبيان الأمر تبين وجود أحد كلاب الشوارع مصاب ومُلقى على الأرض نتيجة اصطدام إحدى السيارات المارة به.

وقامت القوة الأمنية بعمل كردون حول الكلب المصاب واستدعاء أحد الأطباء البيطريين للتعامل مع الموقف، وقد لاقى ذلك استحسان السائحين المتواجدين، وتطوعت إحدى السائحات الأجانب بنقل الكلب المصاب إلى إحدى العيادات البيطرية لتلقي العلاج اللازم.