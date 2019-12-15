مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. مفاجأة حول مصير الطفل مروان بعد تعذيبه على يد والدته و 4 كيلو أفيون بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. مفاجأة حول مصير الطفل مروان بعد تعذيبه على يد والدته و 4 كيلو أفيون بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، وشهدت المحاكم الكثير من المحاكمات الهامة ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

نجدة الطفل تفجر مفاجأة حول مصير الطفل مروان بعد تعذيبه على يد والدته

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، أن الطفل "مروان"، يتواجد حاليًا بمستشفي الدمرداش، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير بحالته الصحية والنفسية، وأن نيابة الجيزة الكلية، تحت إشراف المحامي العام لنيابات الجيزة، تستكمل التحقيقات مع والدة الطفل "مروان"، بعد ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وفي إنتظار وصول الطفل، لإصدار قرارها حول الواقعة.

"داخل أريح شوية".. آخر ما قاله منتحر أبو النمرس لوالدته

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل انتحار شاب داخل منزله بقرية نزلة الاشطر، بمدينة أبو النمرس، وتبين أنه يدعى إسلام أحمد، 20 سنة، وانتحار فجر اليوم السبت، بسبب تشاجره باستمرار مع جيرانه، مما دفع والده إلى حبسه داخل المنزل لمدة أسبوع.

بـ4 كيلو أفيون.. سقوط "ديلر" إدفو بالوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة الوراق، وبحوزته 4 كيلو أفيون، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

بعد تعذيبه على يد والدته.. 2100 جنيه نفقة الطفل "مروان" (مستندات)

حصلت "بوابة الخليج 365"، على المستندات الرسمية التي تثبت إرسال نفقة لوالدة الطفل "مروان" تقدر بمبلغ مالي 2100 جنيه، مقابل خصم هذا المبلغ من راتب "عادل نافع" والد الطفل "مروان" الشهير بواقعة تعذيبه على يد والدته داخل شقة بالطالبية.

النيابة تصرح بدفن شاب انتحر في أبو النمرس لمروره بحالة اكتئاب

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة شاب ويدعى "إسلام" 20 عامًا بقرية تابعة لمركز أبو النمرس، لمروره بحالة من الاكتئاب إثر حبسه بداخل المنزل لافتعاله المشاكل مع الآخرين، فيما تبين عدم وجود شبه جنائية حول الواقعة.

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الحماية المدنية تنقذ 5 أطفال وسيدتين بعد انهيار سلم منزلهم بباب الشعرية (صور)

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة أسرة من سيدتين وخمسة أطفال بعد انهيار سلم عقار بباب الشعرية.

ضبط متهم قام بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه بالمخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

عاجل بالأسماء.. السجن والمشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة ثلاث متهمين في "أحداث عنف الظاهر".

الفتوى والتشريع: مراكز الشباب هيئة خاصة ذات نفع عام

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اختصاص الجمعية بالنزاعات القائمة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومراكز الشباب بالمحافظات المختلفة.

إيداع طفل رضيع ملقاه داخل إحدى العقارات بالمعادي

أمرت النيابة العامة، بإيداع طفل رضيع حديث الولادة عثر عليه بداخل احد العقارات فى منطقة المعادى.

