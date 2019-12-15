شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال خالد النبوي عن تجسيد شخصية محمد صلاح؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالب الإعلامي عمرو أديب، الفنان خالد النبوي، بتجسيد شخصية اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في عمل فني. Advertisements وقال أديب للنبوي، خلال برنامج «الحكاية» على فضائية إم بي سي مصر: «انت تعمل محمد صلاح.. صدقني هتكسر الدنيا، صلاح قصة كفاح ونجاح، وشخص مذهل». ورد النبوي قائلا: «أنا موافق.. هو يبقى الدبلير بتاعي في اللقاءات، وأنا أبقى الدبلير بتاعه في الملعب أو العكس»، وأضاف: «مفيش كلام.. ده يسعدني.. محمد صلاح شخص بديع وشخص رائع».

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