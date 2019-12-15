شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي: الحكم العثماني لمصر احتلال.. وبريطانيا دخلت مصر على أكتاف الأتراك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفنان خالد النبوي، بطل مسلسل «ممالك النار»، إن الحكم العثماني لمصر لم يكن فتحًا وإنما كان احتلالا.
وأوضح النبوي، خلال استضافته ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية إم بي سي مصر: «عمري ما عرفت إنه كان فتح.. ده احتلال وعلى أكتافه دخل لنا احتلال آخر».
وأضاف: «الاحتلال الإنجليزي دخل مصر واحتلها على أكتاف الاحتلال التركي.. والخديوي توفيق كتب خطاب يقول للمصريين اقبلوا الاحتلال الإنجليزي».
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