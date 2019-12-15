شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: إزالة 136 ألف و314 مخالفة على الترع منذ 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن الحملات التي نفذها قطاع الرى فى مجال الإزالات على منافع الرى على مستوى الجمهورية والرى بلغت 250 حالة على منافع الرى.

أوضح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري وأسفرت عن تنفيذ (250) إزالة شملت (126) بمحافظة القليوبية و (11) بمحافظة و (55) بمحافظة الدقهلية و (15) بمحافظة بني سويف و (13) بمحافظة اسيوط و (1) بمحافظة سوهاج و (30) بمحافظة اسوان ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى (136314) إزالة منذ يناير 2015.

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جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.