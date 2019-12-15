شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم جزيرة لايوي بإقليم مالوكو الشمالية بإندونيسيا. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 57 كيلومترًا عن شمال غربي جزيرة لايوي. ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو خسائر مادية.

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