شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: منتدى شباب العالم يستكمل حلماً بدأ من عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بحضور انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وسط الآلاف من شباب العالم.

وكتبت في صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «سعدت اليوم بحضوري انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وسط الآلاف من شباب العالم، لنستكمل حلماً بدأ من عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام».