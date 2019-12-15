شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة تصدم كلبًا بشرم الشيخ.. والشرطة تستدعي طبيبًا لإنقاذه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استدعت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة ثانٍ شرم الشيخ بجنوب سيناء، طبيبا بيطريا للتعامل مع إصابة أحد كلاب الشوارع، بعدما صدمته سيارة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، السبت، إنه «أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ شرم الشيخ بجنوب سيناء، تلاحظ تجمع عدد من المصريين والسائحين الأجانب، وباستبيان الأمر تبين وجود أحد كلاب الشوارع مصاب ومُلقى على الأرض نتيجة اصطدام إحدى السيارات المارة به، حيث قامت القوة الأمنية بعمل كردون حول الكلب المصاب واستدعاء أحد الأطباء البيطريين للتعامل مع الموقف».

وأوضح البيان أن ذلك لاقى استحسان السائحين المتواجدين، وتطوعت إحدى السائحات الأجانب بنقل الكلب المصاب إلى إحدى العيادات البيطرية لتلقى العلاج اللازم.