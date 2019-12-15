شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم اليوم معرضًا للملابس للطلاب بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور محمد الخشت، فى تصريحات له، إن المعرض يُقام سنويًا فى إطار حرص الجامعة على دعم التكافل الاجتماعى، ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير بعض المقتنيات التى يحتاج إليها الطلاب بسعر مخفض.
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