شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز جلسات منتدى شباب العالم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد منتدى شباب العالم عددًا من الجلسات المهمة خلال فترة انعقاده بشرم الشيخ من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

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وتتناول الجلسات اليوم عددًا من النقاط المحورية، كالتالى

- جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين".. وتلقى الجلسة الضوء على عدد من التحديات التى تواجه المجتمع الدولى، مثل الإرهاب والنزاعات المسلحة.

- جلسة "أثر التغيرات المناخية على الإنسانية: انعكاسات وحلول".. وتعكس الجلسة الحاجة الماسة للتعامل العاجل مع قضية تغير المُناخ.

- جلسة "التميز المؤسسى الحكومى والتحول الرقمى".. وتوضح مفهوم التحول الرقمى ودوره فى تحقيق التميز المؤسسى.

- جلسة "الأمن الغذائى فى إفريقيا: كيف نحقق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة؟".. وتتطرق الجلسة للأمن الغذائي كركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام، وستسلط الضوء على السلوك الغذائى للأفراد والشعوب والعقبات التى تواجه توفير الأمن الغذائى.

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-جلسة "التعاون فى قطاع الطاقة بين دول المتوسط".. وتركز على أهم جوانب التعاون والتنسيق بين دول المتوسط في مجال اقتصاديات الطاقة، مثل التعاون في مجال التنقيب عن الغاز، ونقله، وتخزينه.

- جلسة "التحديات التى تواجه العمل الإبداعى فى عصر التكنولوجيا الرقمية".. وستناقش الجلسة التحديات المختلفة لإنجاز العمل الإبداعى فى ظل تطور التكنولوجيا المرتبطة بالإبداع، مع التركيز بشكل خاص على أثر بمنصات العرض بحسب الطلب VOD، وبتقنيات الواقع الافتراضى VR والواقع المُدمج AR على العمل الإبداعى.

- جلسة Block chain" :تحولات كبرى فى العالم الرقمى".. وتستعرض الجلسة تقنية الـBlockchainوالتحولات التي خلقتها في عالم التكنولوجيا الرقمية، وتتناول ما توفره تلك التقنية من مزايا في المجال الاقتصادي والتطبيقات المختلفة، كما تناقش حدود استخدام تلك التقنية على الصعيد الفني.

- جلسة "كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟".. وتهدف الجلسة إلى توضيح مفهوم الثورة الصناعية الرابعة، تسليط الضوء على مظاهرها، وومحركاتها الأساسية، وإيجابياتها وسلبياتها.

- جلسة دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك".. وتركز الجلسة على إبراز الأهمية الاستراتيجية للبحر المتوسط منذ فجر التاريخ، وتوضيح الترابط الحضارى بين البحر المتوسط والإنسانية.