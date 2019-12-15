شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخطة لسد عجز الأطباء بالوحدات الصحية فى القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عادل بدوى، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن سد عجز الأطباء فى مختلف الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح بدوى، أن هناك عددًا من الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية تعانى من عجز فى الموارد البشرية، والأجهزة الطبية، وبالتالى لا تستطيع أن تقدم سوى الإسعافات الأولية فقط، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الخدمة الطبية فى القطاع الخاص، مما يشكل صعوبة على محدودى الدخل فى التداوى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بالمنظومة الصحية، وانعكس هذا الأمر جليًا على الخدمة، ولكن لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، مطالبًا بحصر شامل لنسبة العجز على مستوى الجمهورية، وفقًا لقاعدة بيانات دقيقة، ومن ثم وضع أفكار خارج الصندوق لجذب الأطباء للعمل فى الوحدات، من خلال خطة شاملة لإعادة التوزيع على مستوى الجمهورية بما يضمن سد العجز.