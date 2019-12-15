شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي عن منتدى الشباب: نستكمل حلمًا بدأ من عامين نحو عالم يسوده السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن سعادتها لحضور فعاليات منتدى شباب العالم، وسط آلاف من المشاركين من مختلف دول العالم. وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سعدت اليوم بحضورى انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وسط الآلاف من شباب العالم، لنستكمل حلماً بدأ من عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام".



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