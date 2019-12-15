شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم ذروة موجة عدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الرى: إزالة 8 مخالفات على نهر النيل فى البحيرة وأسيوط.. اعرف التفاصيل التضامن تتسلم الطفل مروان صاحب واقعة التعذيب على وسائل التواصل وزير التعليم: كتب الدراسات الاجتماعية لم ترد بها كلمة الفتح العثمانى لمصر أمطار تصل للسيول.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا ذروة موجة عدم الاستقرار الرى: ارتفاع منسوب المياه فى مصرف البطس بالفيوم بسبب الأمطار القوى العاملة: تحصيل 8 ملايين جنيه مستحقات مصريين بالرياض التعليم العالى: إطلاق الدورة الـ2 لإدارة تطوير المشروعات ببرامج ترسخ الوطنية فيديو.. مفتى الجمهورية: تخصيص 15 ديسمبر يومًا عالميًّا للإفتاء حدث تاريخى Advertisements 6 معلومات عن تطبيق "الجدول المدرسى" لكشف العجز والزيادة فى المعلمين صرف 50% من مقررات شهر ديسمبر لأصحاب بطاقات التموين حتى الآن الرى تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع مياه الأمطار ومتابعة مناسيب الترع والمصارف الرى: إزالة 154 حالة تعدٍ على النيل منذ أول ديسمبر مصر تستضيف الدورة القادمة لمجلس وزراء الشئون الإسلامية بالعالم الإسلامى الهجرة تبحث مع مفوض شئون الإنسانية والقبارصة إطلاق النسخة الـ4 لـ"إحياء الجذور" القوى العاملة: تحصيل 41 ألف جنيه مستحقات شكوى المصريين بإيطاليا التضامن: بنك ناصر يشارك فى ملتقى التوظيف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأوقاف تفتح باب التقدم لمشروع الـ100 عالم بأكاديمية الدعاة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادم حول حقوق الشباب وواجباتهم.. شاهد النص الأوقاف والشباب يطلقان قافلة تعليمية مجانية بمحافظة بورسعيد الرى تعقد ندوات التوعية المائية لعلماء اﻷزهر الشريف بمحافظة المنيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم ذروة موجة عدم الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.