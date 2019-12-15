"مفاجأة كبيرة".. الطفل "زين" يعلق على مصافحة السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال الطفل "زين يوسف"، قاهر السرطان، إن ما حدث على المسرح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان مفاجأة كبيرة له، مضيفًا: "مكنتش متوقع أن الرئيس يطلع على المسرح، ويسلّم عليا، وحقيقي أنا مبسوط جدًا".
وصافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطفل "زين"، الذي يعتبر أحد أصغر المشاركين في منتدى شباب العالم 2019 بشرم الشيخ.
واستعرض "زين"، رحلته مع مواجهة مرض السرطان. ووجّه الشكر للقائمين على المنتدى، قائلًا: "شكرًا لكم لدعوتي لحضور هذا الحدث المذهل، وأتمنى أن تكون قصتي ملهمة، فأنا أصغر مشارك في المنتدى وعندي 12 سنة".
وأصيب زين بمرض السرطان أكثر مرة، لم ييأس، ولم يهادن في مواجهته: "أنا متعافٍ من مرض السرطان، وهذه هيّ المرة الرابعة التي أتعافى فيها منه".
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