أمريكية تقود طائرة بلا ذراعين و"زين" قاهر السرطان.. 5 نماذج مبهرة بمنتدى الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعرضت الجلسة الافتتاحية للمنتدى 5 قصصة مبهرة لأضخاص من مختلف الأعمار والجنسيات منهم من تغلب على السرطان 4 مرات ومنهم من احتضن العالم بلا أذرع.

- جيسيكا.. أمريكية تحتضن العالم بلا ذراعين

استعرضت الفتاة الأمريكية جيسيكا كوكس، قصتها كأول قائدة طائرة بدون ذراعين في العالم، فضلًا عن كونها أول شخص دون ذراعين حاصل على الحزام الأسود من جمعية التايكواندو الأمريكية، لتدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.. لمزيد من التفاصيل حول قصة جيسيكا..

- ميشيل.. كونغولي ذاق الأمرين

سرد شاب يدعى "ميشيل تشيك" من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حكايته مع المجموعات المسلحة حينما كان طفلًا، قائلًا: "عندما كنت في الخامسة اختطفتني مجموعة مسلحة بينما كنت ألعب كرة القدم مع أصدقائي، ووضعونا في الشاحنة، وقادوها في طرق وعرة لساعات، وحينما توقفوا طلبوا منا الخروج والاصطفاف في صفين".. لمتابعة تفاصيل قصة ميشيل.

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- حليمة.. أول عارضة أزياء محجبة

استعرضت الفتاة الصومالية الأمريكية "حليمة آدين"، قصتها كأول محجبة تشارك في مسابقات ملكات الجمال في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحولت من لاجئة صومالية إلى أول عارضة أزياء محجبة.. لمزيد من التفاصيل حول قصة حليمة..

- نورا.. مرشدة تُعرف العالم تاريخ المسلات الفرعونية

عرض منتدى شباب العالم 2019 الفيلم التسجيلي "المسلة" الذي أنتجته "نورا" المرشدة السياحية، والمتخصصة في علم المصريات، والذي يوثق لتاريخ 28 مسلة فرعونية موجودة في مدن مختلفة حول العالم.

سافرت "نورا" إلى العديد من الدول التي تضم مسلات فرعونية أصلية، بداية من لندن إلى روما وباريس وواشنطن: "روحت أماكن كثيرة والتقيت بالكثير من الشعوب، بأشرح لهم تاريخ المسلات الفرعونية"، للمزيد حول قصة نورا..

- زين.. طفل ينتصر على السرطان 4 مرات

استعرض الطفل "زين يوسف"، رحلته مع مواجهة مرض السرطان، قائلًا: "أتمنى أن تكون قصتي ملهمة، فأنا أصغر مشارك في المنتدى وعندي 12 سنة".

أصيب زين بمرض السرطان أكثر مرة، لم ييأس، ولم يهادن في مواجهته: "أنا متعافٍ من مرض السرطان، وهذه هيّ المرة الرابعة التي أتعافى فيها منه"، لمتابعة قصة زين..