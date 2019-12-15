أخبار مصر | عاجل| بعد مشاركتها في منتدى شباب العالم.. انتصار السيسي: نستكمل حلمًا بدأ من عامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| بعد مشاركتها في منتدى شباب العالم.. انتصار السيسي: نستكمل حلمًا بدأ من عامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بالمشاركة في منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، والذي يقام في شرم الشيخ.

وقالت السيدة الأولى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعدت اليوم بحضوري انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وسط الآلاف من شباب العالم، لنستكمل حلماً بدأ من عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام".