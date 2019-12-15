أخبار مصر | قرينة الرئيس: سعدت بحضور منتدى شباب العالم لنستكمل حلما نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرينة الرئيس: سعدت بحضور منتدى شباب العالم لنستكمل حلما نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سعدت اليوم بحضوري انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وسط الآلاف من شباب العالم".

وأضافت قرينة الرئيس: "لنستكمل حلما بدأ من عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام".