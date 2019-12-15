مصر | "زوجها صورها أثناء العلاقة الجنسية فقتلته".. والنيابة تأمر بحبسها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زوجها صورها أثناء العلاقة الجنسية فقتلته".. والنيابة تأمر بحبسها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العامة بأكتوبر، حبس سيدة البالغة من العمر 30 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتلها لزوجها بسكين أحدثت إصابته بطعنه نافذة بالصدر بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة لتصويرها أثناء العلاقة الزوجية، لتهديدها بعدم طلب الطلاق منه.

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع زوجة في عقدها الثالث من العمر لقتلها لزوجها بمدينة 6 أكتوبر، بواسطة السكين، إثر طعنة نافذة في الصدر.

وكشفت التحقيقات، أن الزوجة ربة منزل، كانت على خلافات زوجية دائمًا مع زوجها في الفترة الأخيرة نتيجة لتعديه عليها بالضرب، طالبة أكثر من مرة الطلاق ولكنه كان يرفض، فيما اكتشفت الفترة الأخيرة أنه يقوم بتصويرها أثناء العلاقة الزوجية، وأن لديه العديد من الفيديوهات الجنسية لتهديدها وابتزازها إذا طلبت الطلاق منه مرة أخرى.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة موظف قتل على يد زوجته بمدينة 6 أكتوبر، بطعنة نافذة بالصدر، إثر اكتشافها أنه يصورها أثناء العلاقة الزوجية، وذلك للوقوف علي ظروف الواقعة وملابساته فيما طلبت النيابة التحريات.

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كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل موظف لمستشفى أكتوبر العام في عقده الثالث من العمر، مفارقا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بطعنة نافذة في الصدر، بواسطة زوجته.

وبإجراء التحريات، تبين أن زوجة المجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت بما نسب إليها، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، ومحاولة القتيل تصويرها خلال العلاقة الزوجية، لابتزازها إذا طلبت الطلاق منه، وعلى الفور ألقت مباحث الجيزة القبض عليها لاتهامها بقتل زوجها.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.