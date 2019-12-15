مصر | "بعد إخلاء سبيل الأم"..والد الطفل مروان: سأطالب بإسقاط حضانة الطفل من والدته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد إخلاء سبيل الأم"..والد الطفل مروان: سأطالب بإسقاط حضانة الطفل من والدته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "عادل نافع" والد الطفل "مروان" صاحب الــ 5 أعوام، بعد قرار إخلاء سبيل والده الطفل، أنه سيطالب بإسقاط حضانة الطفل الفترة القادمة، من خلال الفيديو الذي تم تصويره، لأنها الأم ليس جديرة بتربية الطفل.

وأضاف والد الطفل "مروان" في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، أن خاله الطفل أكبر من والده مروان بحولى 3 أعوام، وهي تقطن بجانبها، لديها إبنين من زوجها المتوفي في المرحلة الثانوية، ولكنها موظفة لا تستطع بسبب إنشغالها الاهتمام بالطفل، مشيرًا أن والده مروان استنجدت بها عندما تفاقمت الأمور.

أمرت نياية جنوب الجيزة، منذ قليل، إخلاء سبيبل الأم "تهاني" المتهمة بتعذيب ابنها ويدعى "مروان صاحب الـ 5 أعوام في الطالبية، وإخضاعها لجلسات علاج تأهيل نفسي لتربية الطفل، وتم تسليم الطفل لخالته.

قال "عادل نافع" والد الطفل "مروان"، في واقعة تعذيبه على يد والدته وتدعى "تهاني إحسان"،عبر صفحته الشخصية "الفيس بوك"، وذلك بعد قرار النيابة بوضعه في دور رعاية لحين إنتهاء التحقيقات، " مش هسيب حقك يامروان"، مطالبًا الشعب المصري بالوقوق مع إبنه مروان وارجاعه له ولاخوته.

قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإيداع الطفل "مروان" صاحب ال5 أعوام، بعد تعذيبه وضربه على يد والدته بداخل شقة في الطالبية، بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، لحين استكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة، بجنوب الجيزة، بحجز والده مروان وتدعى "تهاني إحسان" البالغة من العمر 36 عامًا، 24 ساعة لتحريات المباحث.

أفاد مصدر بالنيابة، في واقعة تعذيب الطفل مروان صاحب ال5 أعوام على يد والدته داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية بالجيزة، أن الأم تزوجت من والد الطفل ويدعى "عادل" منذ أكثر من 6 أعوام، ويعتبر والد الطفل الزوج الثاني لها بعد زواجها من شخص سابق أنجبت منه طفلة، مضيفًا أن والد الطفل انفصل عنها منذ عامين ونصف إثر خلافات زوجية.

وأضاف المصدر لـ "الخليج 365"، أنه بعد انفصالها عن والد الطفل "مروان" عاد لزوجته الأخري الذي أنجب منها 4 أطفال، وكان الطفل مروان في حضانتها مقابل مبلغ مالي، فيما زادت الخلافات بينهم الفترة الأخيرة لمطالبتها بزيادة النفقة، الإ أن ظهر الفيديو الذي تعذب فيها طفلها انتقامًا منه.

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وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة تعذيب الطفل "مروان" صاحب ال 5 أعوام على يد والدته وتدعى "تهاني" بداخل شقة بالطالبية، بالكشف الطبي علي الطفل، لبيان الإصابات التي لحقت بالطفل من عدمه، إثر تعذيبه على يديها، لكتابة تقرير واف عن ظروف الواقعة وملابساتها.

وبدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع والده "الطفل مروان"، إثر تعذيبه على يديها بمنطقة الطالبية بالجيزة،فيما طلبت النيابة الاستماع لأقوال الطفل ووالده.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأم وتدعى "تهاني" قامت بتعذيب طفلها، للانتقام من والده الذي تركها وتزوج من سيدة أخري، فيما تعدت عليه بالضرب والركل بالقدم والصفع على الوجه، طالبة زهقت منه ومن تربيته، حتى يأتي والده ويأخذه ليتكفل بتربيته.

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في التوصل إلى هوية السيدة المتهمة بتعذيب ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، ويدعى " مروان" بشارع العروبة بمنطقة الطالبية، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

وكان تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك، فيديو لسيدة تقوم بتعذيب نجلها، وتجبره على الاتصال بوالده لكي يصطحبه إلى منزله.

وظهر في الفيديو، طفل لا يتعدى عمره خمس سنوات، تقوم سيدة بضربه، وتطلب منه الاتصال بوالده، قائلة: "قل له تعالى خدني، روح عيش معاه رميك زي الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد".

وطلبت السيدة من الطفل توجيه رسالة إلى والده وهو ما جعل الطفل يطلب من والده أن يأخذه قائلًا: "تعالى خدني يا بابا مش عاوز أعيش معاها".

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك التوصل إلى هوية السيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما ناشدوا والد الطفل، عدم تركه عند أهل السيدة.