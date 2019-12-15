شكرا لقرائتكم خبر عن حق الرد.. «نبيل»: العمل بمسرح «قصر ثقافة المنيا» قائم على قدم وساق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت «المصرى اليوم» ردا من محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، على ما تم نشره على صفحات الجريدة، بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ بعنوان «اكتشاف توقف مسرح قصر ثقافة المنيا منذ ٣٨ عاما بالصدفة». ورأى أن العنوان غير صحيح، ويخالف جهود جميع الجهات المعنية والرقابية ويخالف الواقع، والحقيقة تخالف ما تم نشره، وهى أن مرور رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، جاء فى إطار تنفيذ تكليفات خطة المتابعة على المواقع التى اقترب افتتاحها كإجراء تنظيمى لخطة المتابعات المستمرة، التى تفيد المتابعة والتقييم والملاحظة المستمرة من جانب قيادات الهيئة.

وجاء فى الرد أن «المحرر لم يقابل المصدر، ونسب له أنه طلب تقريرا ومذكرة تفصيلية للعرض على الوزيرة للتدخل واستئناف الأعمال، وأن العمل قائم على قدم وساق لافتتاح المسرح بتوجيهات من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إيمانا من الوزارة بالمساهمة فى خطة الدولة للتنمية المستدامة لصعيد مصر، وحماية للمال العام».