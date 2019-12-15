شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم»: المحرر لم ينسب أى تصريحات لـ«نبيل».. وتعثر إنشاء المسرح صحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إيمانًا منا بحق الرد، وتعقيباً على رسالة محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، بشأن نفيه ما جاء بالجريدة تحت عنوان «اكتشاف توقف مسرح قصر ثقافة المنيا منذ ٣٨ عاما بالصدفة»، مؤكدا فى رسالته أن محرر «المصرى اليوم» «لم يقابل المصدر، ونسب له أنه طلب تقريرا ومذكرة تفصيلية للعرض على الوزيرة للتدخل واستئناف الأعمال».

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وتؤكد الجريدة أنها اعتمدت على البيان المنشور على الصفحة الخاصة بإقليم ثقافة المنيا، فى الساعة الثالثة و38 دقيقة، عصر يوم 11 ديسمبر الجارى، تحت عنوان «بالصور.. زيارة تفقدية لرئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى لقصر ثقافة المنيا»، «فى الفقرة أنه تم وضع حجر الأساس منذ عام ١٩٨١، وتناوب عدد كبير من شركات المقاولات عليه.

مؤكدين أن المحرر لم ينسب للسيد وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، أى تصريحات على لسانه، غير أننا نعترف بخطأ المحرر، الذى تمت محاسبته عليه، أنه لم يوضح مصدر المعلومة بأن «نبيل» «طلب تقريرا ومذكرة تفصيلية للعرض على الوزيرة للتدخل واستئناف الأعمال»، وهو أمر منطقى من المسؤول إذا ما اكتشف خللًا ما، ولا نرى فيه مخالفة لما ذكرتموه بشأن «جهود الجهات المعنية والرقابية» المذكورة فى ردكم.

ونحن إذ نوضح الأمر نؤكد أننا لسنا طرفاً فى خصومة، وإنما وجب علينا احترام القارئ، الذى هو بغيتنا الأولى، دونما مساس بأى شخصية عامة، أو مسؤول فى أى وزارة كانت، دون مستند حقيقى.