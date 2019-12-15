شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: مصر تنشئ جامعات لـ100 عام مقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن جامعة الملك سلمان أول جامعة في جنوب سيناء ولها 3 أفرع في سيناء.

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أضاف «عبدالغفار»، في حوار مع برنامج «على مسئوليتى»، على هامش منتدى شباب العالم، أن فرع جامعة الملك سلمان في رأس سدر يقام على مساحة 330 فدانا، وفرع الجامعة بالطور يقام على مساحة 350 فدانا، بينما يقام فرع شرم الشيخ على مساحة 35 فدانا.

وتابع وزير التعليم العالي أن الدولة تنشأ جامعات لـ 100 عام مقبلة، والعمل يجري ليلا ونهارا على مدار 29 شهرا ماضية.

وأشار الوزير إلى أن هناك 40 شركة وطنية بها 10 ألاف مهندس وعامل يعملون بشكل غير مباشر في فروع جامعة الملك سلمان.