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تعرف على أسعار تذاكر مصر للطيران فى موسم العمرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصر للطيران، عن أسعار تذاكر طيران موسم عمرة منتصف العام، وذلك بين الفترة 22 يناير القادم حتى 2 فبراير 202‪0.

 

وأوضحت مصر للطيران، أن أسعار تذاكر طيران العمرة تتراوح من 5 آلاف إلى 6 آلاف و 200‪ جنيه، وذلك وفقا لخط الرحلة، على أن يكون السفر عبر مطارات "القاهرة وبرج العرب والأقصر".

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وأضافت الشركة: أن أسعار تذاكر طيران خط "القاهرة - جدة - القاهرة" 5 آلاف و 800‪ جنيه،  وأسعار برامج خط " القاهرة - جدة- المدينة المنورة -القاهرة" 6 آلاف و 200 جنيه فيما تصل أسعار خط "برج العرب - جدة- برج العرب" إلى 5 آلاف و200 جنيه، وأسعار تذاكر خط " برج العرب / جده _ المدينة المنورة / برج العرب " إلى 5 آلاف و500 جنيه، وأخيرا أسعار برامج عمرة خط " الأقصر/ جده/ الأقصر"  إلى 5 آلاف جنيه.

 

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