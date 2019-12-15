شكرا لقرائتكم خبر عن 25 صورة فى حياة الطفل زين قاهر السرطان الذى أبكى حضور منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهور الطفل زين يوسف، اليوم فى منتدى شباب العالم أمام الرئيس السيسى وأكثر من 7 آلاف، أشعل حماس الحضور، وذلك بعدما قام بعرض رحلته مع مواجهة مرض السرطان، الذى تعافى منها 4 مرات متتالية، وبعد عرض قصته طلب الرئيس السيسى من الطفل زين أن يصافحه قائلا له "تسمحلى أسلم عليك"، وصعد إليه الرئيس وصافحه بالفعل".

أصيب الطفل زين بمرض السرطان، وهو فى عمر 6 سنوات، وتحديدا فى 2013، حيث بدا رحلة علاج طويلة فى مقاومة المرض الخبيث، قصته الملهمة ظلت طوال هذه المدة، وفى دعم مستمر من المواطنين ومن رواد التواصل الاجتماعى، وتحولت قصة زين إلى أسطورة يتناقلها الجميع عقب ظهوره فى إعلان خلال شهر رمضان الماضى، ويستعرض الخليج 365 عدد من الصور فى حياة الطفل زين يوسف مع أسرته ورحلته مع العلاج.







































































































