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فى العيد الـ48 لشيخ المطارنة.. نشاط رعوى مكثف بإيبارشية البحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية الأيام الماضية نشاطًا رعويًّا مكثفًّا حيث قام نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية وشيخ مطارنة الكنيسة القبطية، تخريج الدفعة الـ24 من طلبة كلية القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية بدمنهور وفروعها في مرسي مطروح ومدينة السادات ومنطقة كنج مريوط وكذلك الدفعة الـ20 لمعهدى الكتاب المقدس والألحان.

 

يأتي هذا بالتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعين لسيامة نيافة الأنبا باخوميوس أسقفًا للإيبارشية (١٢ ديسمبر ١٩٧١).

 

وفي السياق ذاته، احتفلت مدرسة الكرمة للغات التابعة للإيبارشية، بنيافته وذلك بعدة فقرات مناسبة، وكذلك فعل ١٨٠ من خدام التلمذة والتبعية من خريجي ودارسي برنامج اتبعني الذي تنظمه الإيبارشية منذ عدة سنوات.

 

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كما أقيم صباح اليوم القداس الإلهي بكنيسة مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور للمناسبة ذاتها شارك فيه مجمع كهنة الإيبارشية وأعداد كبيرة من الشعب.

 

يذكر أن الإيبارشية تقيم هذه الاحتفالات من خلال تأصيل محاور هامة لعام 2019 / 2020وهي: الوفاء والانتماء، الوحدانية والمرجعية، التعليم والتسليم.

 

 

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