شكرا لقرائتكم خبر عن فى العيد الـ48 لشيخ المطارنة.. نشاط رعوى مكثف بإيبارشية البحيرة والان مع تفاصيل الخبر
يأتي هذا بالتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعين لسيامة نيافة الأنبا باخوميوس أسقفًا للإيبارشية (١٢ ديسمبر ١٩٧١).
وفي السياق ذاته، احتفلت مدرسة الكرمة للغات التابعة للإيبارشية، بنيافته وذلك بعدة فقرات مناسبة، وكذلك فعل ١٨٠ من خدام التلمذة والتبعية من خريجي ودارسي برنامج اتبعني الذي تنظمه الإيبارشية منذ عدة سنوات.
كما أقيم صباح اليوم القداس الإلهي بكنيسة مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور للمناسبة ذاتها شارك فيه مجمع كهنة الإيبارشية وأعداد كبيرة من الشعب.
يذكر أن الإيبارشية تقيم هذه الاحتفالات من خلال تأصيل محاور هامة لعام 2019 / 2020وهي: الوفاء والانتماء، الوحدانية والمرجعية، التعليم والتسليم.
كانت هذه تفاصيل خبر فى العيد الـ48 لشيخ المطارنة.. نشاط رعوى مكثف بإيبارشية البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.