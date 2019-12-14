شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يشهد توقيع عقد مع «بولي» الصينية لتصنيع الإطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع عقد بين «الهيئة القومية للإنتاج الحربى» ومجموعة «بولى» الصينية الدولية، بهدف إنشاء مصنع لتصنيع إطارات السيارات، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

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وأكدت وزارة الإنتاج الحربى حرصها على تعزيز التعاون مع المجموعة الاقتصادية الصينية فى مختلف المجالات، وزيادة حجم استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصةً فى ضوء الشراكة الاقتصادية المتنامية مع الجانب الصينى، معلنة أن العقد يهدف للتعاون بين «الهيئة» ومجموعة «بولى» فى مجال التصنيع المشترك للإطارات بأنواعها المختلفة والتى من المقرر أن تصل إلى 3 ملايين إطار سنويا، وذلك للحد من استيراد إطارات السيارات الذى وصل إلى 186 مليون دولار عام 2018، كما يأتى توقيع العقد تأكيداً على إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات فى مختلف المجالات للشركات والوحدات التابعة للوزارة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية بالدولة.

واستعرض ممثل مجموعة شركة «بولى» الصينية الدولية استراتيجية تطوير مشروعاتها المستقبلية فى مصر، مؤكداً أن مصر مؤهلة لتصبح مركزاً رئيسياً لصناعاتها بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى ضوء ثقة المجموعة الكبيرة فى مناخ الاستثمار المصرى، الذى يتمتع بإمكانيات ومقومات متميزة.

وأعرب عن اعتزاز مجموعة «بولى» بالتعاون القائم مع «الإنتاج الحربى» مؤكداً أن ما تمتلكه شركاتها من خبرات فى مجال التصنيع المختلفة يتيح لها إمكانية نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع إطارات السيارات بمختلف أنواعها إلى مصر.