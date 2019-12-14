شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يوضح أهمية منتدى «شباب العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، بانطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن المنتدى حقق نجاحات كبيرة في دورتيه السابقتين، مستدلًا على ذلك بحضور عدد كبير من شباب العالم للمنتدى.

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وأضاف «الشواربي»، خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الصحة والجمال»، أن منتدى شباب العالم يُناقش مجموعة من الموضوعات المهمة على مدار الثلاثة أيام المقبلة، حيث ستكون الجلسة الختامية للمنتدى يوم 17 من الشهر الجاري.

وعن أبرز الموضوعات التي سيتناولها المنتدى، ذكر الخبير الاقتصادي أنه سيتناول أبرز القضايا التي تخص الشباب، وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة، ومدى تأثير التكنولوجيا على إدارة الدول والمنظمات الدولية، مؤكدًا أن المؤتمر يدل على استقرار وأمان الدولة المصرية.

وأشاد بـ«مسرح شباب العالم»، حيث قال: «الفن ممكن يغير ثقافات، ويدعم الأفكار، ممكن نؤثر على شعوب العالم بفكرة مسرحية».