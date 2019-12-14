شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء الدول الأجنبية: منتدى شباب العالم يؤكد مكانة مصر الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عدد من سفراء الدول الأجنبية أن منتدى شباب العالم سيعود بالنفع على الشباب خاصة أنه متواكب مع تطورات العصر، فضلًا عن حدوث التبادل الثقافى بين الجنسيات المختلفة، مؤكدين أن إعطاء مصر هذا الاهتمام بالشباب يؤكد مكانتها الكبيرة في المنطقة.

وقال السفير الفرنسى لدى القاهرة، ستيفان روماتتيه، إن تنظيم مصر لمؤتمر شباب العالم سيعود بتأثير إيجابى للغاية عليهم، خاصة أنهم يتطلعون لمستقبل مشرق.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن حكومات الدول الكبرى تكون دائما حريصة على تنظيم مؤتمرات الشباب، مشيرا إلى أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تنظيم هذا المؤتمر سنويا يؤكد مكانة مصر الكبرى في منطقة الشرق الأوسط. وتابع: يشارك حوالى ٣٠ شابًا من فرنسا خلال فعاليات المنتدى، كما «أننى سأشارك بشكل شخصى في المنتدى وهذه هي المرة الثالثة التي أشارك فيها»، مضيفا: الوفود الفرنسية التي شاركت من قبل عبرت عن كامل سعادتها بالاستفادة التي عادت عليهم بمشاركتهم في هذا المنتدى، لافتا إلى أنه سيلتقى بالوفد الفرنسى المشارك والذى يضم شبابًا من تخصصات مختلفة.

وأوضح أن المناقشات التي يتناولها المنتدى هامة للغاية خاصة موضوعات محاربة الإرهاب، فمصر تعطى أولوية كبرى لها، كما أن المؤتمر سيضم مناقشات حول التغيرات المناخية و«نحن في بلادنا أعطينا أهمية خاصة بالمناخ والذى سيؤثر على البشرية»، مؤكدا أن هذا المؤتمر فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين الجنسيات المختلفة.

Advertisements

وقال السفير اليابانى في القاهرة ماساكى نوكى: «عندما أتحدث مع الشباب المصرى، أجد أنهم مفعمون بالطاقة والحيوية والأفكار والإبداعات الغنية، وأشعر بأنهم حقًا هم الكنز الحقيقى لمصر».

وتابع: «ومن أجل الاستفادة الفعالة والتفعيل الحقيقى لقدرات وإمكانات هؤلاء الشباب، تركز اليابان على تنمية الموارد البشرية من خلال إدخال التعليم على الأسلوب اليابانى والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST».

وواصل: هذا فقط هو أحد الأمثلة التي ترمز إلى التعاون بين مصر واليابان، لكن بالطبع منتدى الشباب من شأنه أن يوفر مكانًا تتجمع فيه المعارف والخبرات من مختلف البلاد، وأيضًا توفير الفرص للشباب من مختلف بلاد العالم لكى يتعلموا من بعضهم البعض ويتمكنوا من زيادة إمكاناتهم وقدراتهم والقيام بتفعيلها، وسيكون من الجميل أيضًا أن تتولد الكثير من الصداقات بين الشباب من مختلف البلاد.

وأشار إلى أنه إذا تحقق ذلك، ستصبح هذه الصداقات بمثابة ثروات ثمينة تستمر طيلة حياة هؤلاء الشباب.

وعبر سفير المكسيك بالقاهرة خوسيه أوكتابيو، عن تقديره لمصر بتنظيم هذا المؤتمر الدولى الهام، لافتا إلى أن مشاركة شباب من جنسيات مختلفة ستحقق المزيد من التبادل الثقافى، مشيدا بالعلاقات القوية بين مصر والمكسيك، خاصة في المجال الثقافى.