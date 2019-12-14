شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيسات مجانية لنقل شباب قرى «حياة كريمة» لملتقى التوظيف في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، السبت، توفير أتوبيسات نقل عام مجانية للشباب بـ8 قرى تخضع لمبادرة «حياة كريمة» لنقل شباب تلك القرى من الجنسين الراغبين في الحصول على فرصة عمل للتقديم بملتقى التوظيف الثالث للشباب المقرر عقده وافتتاحه، الأحد، بمجمع دمنهور الثقافي.

ويفتتح ملتقى التوظيف، الأحد، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ويوفر الملتقى أكثر من 8500 فرصة عمل بالقطاع الخاص للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل وذلك في مجالات المهن الحرة والسائقين والعمالة الزراعية والأمن والحراسة.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة» لتوفير حياة كريمة للمواطنين من مسكن وتعليم وصحة ومياه شرب نقية وصرف صحى وشتى القطاعات، إضافة إلى توفير فرص عمل لائقة بالشباب بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.