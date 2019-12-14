شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «حكاية تاريخية» يرفعون مخلفات 600 متر في كوم الناضورة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، استئناف مبادرة «حكاية تاريخية» التي دشنها طلاب منتسبون إلى كليات السياحة والفنادق والآثار والآداب بعدة جامعات لتطوير وتطهير وتنظيف المواقع الأثرية المفتوحة في المحافظة، السبت، في منطقة كوم الناضورة الأثرية صاحبة الـ 900 عام، حيث تعود إلى العصر الفاطمى وتقع على مساحة أكثر من 6.5 أفدنة في منطقة الجمرك لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق.
وأوضح «متولي»، في تصريحات صحفية، السبت، أن طلاب الجامعات المشاركين في المبادرة تمكنوا من رفع مخلفات الأشجار العتيقة في نحو 600 متر بالمنطقة الاثرية وذلك منذ انطلاقها وحتى اليوم، مشيرًا إلى أنه تم اختيار منطقة كوم الناضورة كبداية انطلاق للمبادرة، والتى قد تستغرق شهرًا على أن يتم تعميمها على باقي المواقع الأثرية بهدف إظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق، وفقا للتنسيق بين منطقة آثار غرب الإسكندرية وشباب المبادرة.
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