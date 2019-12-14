شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة قسطرة القلب بمستشفى إسنا التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح مستشفى إسنا التخصصي، السبت، وحدة قسطرة القلب، التي شهدت إجراء أول 5 عمليات قسطرة بنجاح بجهود الطاقم الطبي المشارك بأول عمليات قسطرة، وذلك للقضاء على قوائم الانتظار.

يأتي ذلك الافتتاح بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور محمد ضاحي، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بتجهيز وحدة القلب بمستشفى إسنا التخصصي بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية، واستقطاب عدد من الكفاءات المحلية تلبية لاحتياجات المرضى والتخفيف عليهم من التنقل والسفر وسد الحاجة، حيث سيتم إجراء العمليات الخاصة بالقسطرة في مستشفى إسنا، للقضاء على قوائم انتظار عمليات القسطرة.