شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يقوم بأول جولة ميدانية في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، باول جولة ميدانية منذ توليه المنصب بمنطقتى «مبارك ٨» و«السنتر الليبى»، لمتابعة مستوى النظافة وأهم المشكلات التي تواجه هذه المناطق للإلمام بمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم.

وتجول المحافظ ببعض شوارع المنطقة وتحدث مع المواطنين حول أهم وأكثر الصعوبات التي يواجهونها سواء بتحقيق مستوى النظافة أو مشكلات الصرف الصحى وغيرها.

وشدد «حنفى» على شركة النظافة أن تقوم بإزالة أي مخلفات تؤثر على صحة المواطن والشكل العام، كما أكد أنه جارى العمل على حل مشكلة الصرف الصحى بعدد من المناطق.