شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يقوم بأول جولة ميدانية في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، باول جولة ميدانية منذ توليه المنصب بمنطقتى «مبارك ٨» و«السنتر الليبى»، لمتابعة مستوى النظافة وأهم المشكلات التي تواجه هذه المناطق للإلمام بمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم.
وتجول المحافظ ببعض شوارع المنطقة وتحدث مع المواطنين حول أهم وأكثر الصعوبات التي يواجهونها سواء بتحقيق مستوى النظافة أو مشكلات الصرف الصحى وغيرها.
وشدد «حنفى» على شركة النظافة أن تقوم بإزالة أي مخلفات تؤثر على صحة المواطن والشكل العام، كما أكد أنه جارى العمل على حل مشكلة الصرف الصحى بعدد من المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البحر الأحمر يقوم بأول جولة ميدانية في الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.