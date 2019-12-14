شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو جوتيريش يتحدث في منتدى شباب العالم عبر «الفيديو كونفرانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، شباب العالم من الجلسة الافتتاحية لمنتدى شرم الشيخ العالمي بنسخته الثالثة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وقال الأمين العام: «أتشرف بتحية منتدى شباب العالم، الشباب هم من يقومون بالتغيير ويحولون كل العالم، العديد من الشباب تواجههم عوائق وتحول دون تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وهذا الأمر غير مقبول».

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أضاف: «الأمم المتحدة لديها استراتيجية 2030، التي تهدف ليس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن أيضا لفعل ذلك من خلال تمكين الشباب، والتشجيع على هزيمة الفقر والحد من أوجه عدم المساواة والتصدي للنزاع المسلح والقضاء على الفساد، ومجابهة الكراهية ودعم حقوق الإنسان، والحث على الاستمرار في الضغط من أجل حل مشكلة التغير المناخي».

وأشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة ستحتفل العام المقبل بعيدها الخامس والسبعين، وسيتم إطلاق حوار عالمي، داعيا الشباب إلى المشاركة عبر أفكارهم، للمساعدة في تحقيق عالم أفضل بالنسبة لنا جميعا.

وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل «Block-Chain» والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

وانطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.